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04 квітня 2025, 03:15

Андрій Данилко розповів, чому не виїхав за кордон

04 квітня 2025, 03:15
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Фото: YouTube
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Відомий артист Андрій Данилко - один з тих зірок шоу-бізнесу, які залишились в Україні. Він пояснив, чому зараз навряд чи б переїхав

Про це він розповів в інтерв'ю Василю Байдаку, передає RegioNews.

Причина в Данилка доволі проста: за його словами, він не знає англійської мови. Він зазначив, що дуже шкодує, що не знав англійської в часи, коли його популярність була на піку, бо тоді він дійсно міг би жити десь за кордоном.

Зараз, за словами Данилка, йому вже складніше. Бо ті люди, з якими він міг підтримувати зв'язок, всі виїхали ща кордон, а деяких - взагалі немає в живих. Тому, зізнався артист, йому в цьому плані складно.

Довідка. Андрій Данилко - співак та шоумен, відомий багатьом своїм образом Вєрки Сердючки. Під час повномасштабної війни він публічно висловився проти російської агресії. Також артист допомагає країні.

Зокрема, восени 2022 року він виставив на аукціон Sotheby's придбаний раніше Rolls-Royce Silver Shadow 1974, що належав Фредді Мерк'юрі. Згодом авто продали за 11 мільйонів гривень, і гроші він передав на будівництво у Львівській області нового сучасного центра реабілітації та протезування постраждалих у війні українців.

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