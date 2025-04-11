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11 квітня 2025, 19:44

У Житомирі уперше пересадили серце

11 квітня 2025, 19:44
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фото: freepik.com
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У Житомирі вперше пересадили донорське серце

Про це повідомила Житомирська міськрада у Фейсбуці, передає RegioNews.

Зазначається, що 11 квітня 2025 року у комунальному підприємстві "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" Житомирської міської ради спільно з медичною командою КНП "1 територіальне медичне об’єднання м. Львова" проведено посмертну донацію органів.

"Унікальна операція дозволила пересадити серце донора на базі операційного блоку лікарні. Інші органи — печінка та дві нирки — були передані для трансплантації, що подарує шанс на життя ще трьом людям", - йдеться у повідомленні.

Це важливий крок у розвитку трансплантації органів у Житомирі.

Нагадаємо, в Житомирі тепловоз на смерть збив чоловіка.

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