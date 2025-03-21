Ірина Білик скасувала концерти: причина – серйозна хвороба

фото: Instagram/Ірина Білик

Про це співачка написала у своєму Instagram, передає RegioNews.

Артистка поділилася, що підхопила вірус, який призвів до запалення легень. Через цю недугу вона тимчасово втратила здатність співати та нині перебуває під пильним наглядом лікарів.

"На превеликий жаль, мої найближчі концерти доведеться перенести через поганий стан мого здоров'я. Через вірус і, як наслідок, запалення легень, я не маю можливості співати. Це було непросте рішення, але необхідне – на цьому наполягають лікарі. Я обов'язково приїду після реабілітації і співатиму для вас живим і красивим голосом", – написала співачка.

Білик подякувала фанам за підтримку та пообіцяла повернутися на сцену, щойно дозволить здоров’я.

Нагадаємо, відома українська співачка Наталя Могилевська під час візиту до Запоріжжя розповіла про своє найулюбленіше місце – острів Хортиця.