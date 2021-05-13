Третина бджіл, які нібито загинули на Закарпатті при транспортуванні, живі – "Укрпошта"

Комахи, які ще вчора здавалися мертвими, імовірно, перебували в стадії пригнічення або спокою

Комахи, які ще вчора здавалися мертвими, імовірно, перебували в стадії пригнічення або спокою

Фото з Telegram-канала Віталія Глаголи

У 118 ящиках з 300, які вчора прибули до Іршавського відділення "Укрпошти", знаходяться живі бджоли. Зараз комахи відновлюють активність.

Про це повідомляє АТ "Укрпошта", передає RegioNews.

На підтвердження "Укрпошта" оприлюднила відео своєї Закарпатської дирекції зі складу Іршавського відділення з живими комахами.

Як пояснюють в Спілці пасічників України стан пригнічення у бджіл може бути спричинений нестачею свіжого повітря, особливо якщо кількість бджіл перевищує рекомендовану норму: через те, що велика кількість бджіл активно рухається всередині коробки, температура в ній підвищується, а вентиляція в кузові не регулюється. Також бджоли можуть увійти в стан підвищеної активності і через надмірну вологість, яку бджоли не можуть виділити з свого організму, що може призвести до запарювання, якщо в рамці замість меду свіжий нектар, - йдеться в повідомленні.

Наразі коробки з бджолами повертаються відправникам, які вже формують нову партію комах для відправки. Частину "реанімованих" бджіл відправники планують повторно переслати замовникам.

"Укрпошта" наразі єдиний поштовий оператор, який здійснює доставку бджіл в межах України. Ми поділяємо відповідальність за товари, які клієнти доставляють "Укрпоштою". Проте працівники Укрпошти не є фахівцями з бджолярства. Бджолярі перед відправкою мають переконатися, що умови пакування і доставки придатні для того, щоб перевозити бджіл. Також звертаємо увагу, що "Укрпошта" не спеціалізується на доставці бджіл – відповідно, ящики з бджолами перевозяться у тих самих машинах, в яких і решта відправлень, - додають в АТ.

Як повідомлялося, бджолярі Закарпаття судитимуться з "Укрпоштою" через загибель при пересилці 8 млн бджіл.

Згодом стало відомо, що через бджолиний скандал на Закарпатті, "Укрпошта" припинить перевезення комах. Через інцидент, який стався на Закарпатті, загинули 8 млн бджіл.