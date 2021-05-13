Бджолиний скандал на Закарпатті: "Укрпошта" припинить перевезення комах

Через інцидент, який стався на Закарпатті, загинули 8 млн бджіл

Через інцидент, який стався на Закарпатті, загинули 8 млн бджіл

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Компанія "Укрпошта" прокоментувала інцидент із загибеллю бджіл при перевезенні на Закарпатті, заявивши, що наступного року припинить надання таких послуг.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу компанії.

"Нам дуже шкода, що так сталося. "Укрпошта" щорічно в сезон транспортує бджіл, насамперед на численні прохання українських бджолярів. Такі відправки вимагають максимальної уваги до пакування й умов перевезення, що несе в собі великі ризики, і питання доцільності такої послуги неодноразово порушувалося в компанії", - повідомили в "Укрпошті".

Там додали, що такий інцидент стався вперше, а перевезення відбувалося за встановленими правилами: "Бджоли були розмішені в дерев’яних ящиках з вентиляційними отворами".

Водночас у компанії наголосили, що наступного року припинять надання цієї послуги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бджолярі Закарпаття судитимуться з "Укрпоштою" через загибель при пересилці 8 млн бджіл.