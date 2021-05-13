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13 мая 2021, 17:46 3

Треть пчел, которые якобы погибли на Закарпатье при транспортировке, живы - " Укрпочта"

13 мая 2021, 17:46 3
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Насекомые, которые еще вчера казались мертвыми, предположительно, находились в стадии угнетения или покоя
Насекомые, которые еще вчера казались мертвыми, предположительно, находились в стадии угнетения или покоя
Фото из Telegram-канала Виталия Глаголы
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В 118 ящиках из 300, которые вчера прибыли в Иршавское отделение "Укрпочты", находятся живые пчелы. Сейчас насекомые восстанавливают активность.

Об этом сообщает АО "Укрпочта", передает RegioNews.

В подтверждение "Укрпочта" обнародовала видео своей Закарпатской дирекции из склада Иршавского отделения с живыми насекомыми.

Как поясняют в Союзе пчеловодов Украины состояние угнетения у пчел может быть вызван нехваткой свежего воздуха, особенно если количество пчел превышает рекомендованную норму: из-за того, что большое количество пчел активно движется внутри коробки, температура в ней повышается, а вентиляция в кузове не регулируется. Также пчелы могут войти в состояние повышенной активности и через чрезмерную влажность, которую пчелы не могут выделить из своего организма, что может привести к запаривания, если в рамке вместо меда свежий нектар, - говорится в сообщении.

Сейчас коробки с пчелами возвращаются отправителям, которые уже формируют новую партию насекомых для отправки. Часть "реанимированных" пчел отправители планируют повторно переслать заказчикам.

"Укрпочта" сейчас единственный почтовый оператор, который осуществляет доставку пчел в пределах Украины. Мы разделяем ответственность за товары, которые клиенты доставляют "Укрпочтой". Однако работники Укрпочты не являются специалистами по пчеловодству. Пчеловоды перед отправкой должны убедиться, что условия упаковки и доставки пригодны для того, чтобы перевозить пчел. Также обращаем внимание, что "Укрпочта" не специализируется на доставке пчел – соответственно, ящики с пчелами перевозятся в тех же машинах, в которых и остальные отправлений, - добавляют в АО.

Как сообщалось, пчеловоды Закарпатья будут судиться с "Укрпочтой" из-за гибели при пересылке 8 млн пчел.

Впоследствии стало известно, что через пчелиный скандал на Закарпатье," Укрпочта " прекратит перевозку насекомых. Из-за инцидента, который произошел на Закарпатье, погибли 8 млн пчел.

почта Закарпатье товары скандал Укрпочта

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