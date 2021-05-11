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11 травня 2021, 18:36 49

На Закарпатті чоловік посеред вулиці стріляв у бік людей

11 травня 2021, 18:36 49
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Серед тих, у кого стріляв зловмисник, були й діти
Серед тих, у кого стріляв зловмисник, були й діти
Фото: Нацполіція
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У Закарпатській області чоловік на мікроавтобусі відкрив вогонь по людях, серед яких були й діти, а потім втік з місця події.

Про це пише RegioNews з посиланням на поліцію області.

Повідомляється, що інцидент стався у понеділок, 10 травня, близько 22:00 у селі Собатин Хустського району Закарпатської області. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Менше ніж за годину зловмисника затримали в селі Сільце. Ним виявився 31-річний місцевий мешканець. На місці події слідчі вилучили відстріляні гільзи. Також у його автівці були пістолет та патрони.

Поліція порушила кримінальну справу за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України - тобто хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Автівку вилучили та відправили на штрафмайданчик місцевої поліції.

Стрілку загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, днями на Львівщині нетверезий водій відстрілювався з рушниці від поліції.

Також повідомлялося, що у Харкові чоловік відкрив стрілянину через сварку в черзі до буфету.

Україна стрілянина поліція Закарпаття діти

 
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