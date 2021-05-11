На Закарпатті чоловік посеред вулиці стріляв у бік людей

Серед тих, у кого стріляв зловмисник, були й діти

Серед тих, у кого стріляв зловмисник, були й діти

Фото: Нацполіція

У Закарпатській області чоловік на мікроавтобусі відкрив вогонь по людях, серед яких були й діти, а потім втік з місця події.

Про це пише RegioNews з посиланням на поліцію області.

Повідомляється, що інцидент стався у понеділок, 10 травня, близько 22:00 у селі Собатин Хустського району Закарпатської області. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Менше ніж за годину зловмисника затримали в селі Сільце. Ним виявився 31-річний місцевий мешканець. На місці події слідчі вилучили відстріляні гільзи. Також у його автівці були пістолет та патрони.

Поліція порушила кримінальну справу за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України - тобто хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Автівку вилучили та відправили на штрафмайданчик місцевої поліції.

Стрілку загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, днями на Львівщині нетверезий водій відстрілювався з рушниці від поліції.

Також повідомлялося, що у Харкові чоловік відкрив стрілянину через сварку в черзі до буфету.