Бджолярі Закарпаття судитимуться з Укрпоштою через загибель при пересилці 8 млн бджіл
Поштовики не забезпечили правильні умови перевезення такого вантажу
Поштовики не забезпечили правильні умови перевезення такого вантажу
8 мільйонів бджіл загинули при пересилці Укрпоштою із Закарпаття, відправники збираються подавати до суду.
Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
Усього було 400 спеціальних посилок.
Однак вантаж везли звичайною вантажівкою без провітрювання та кондиціонування повітря.
Відповідно, всі бджоли просто спарилися від високої температури та відсутності кисню.
Пасічники оцінили свої втрати у 500 тисяч грн і маю намір судитися з поштовою службою. Вони шкодують не лише за втраченими коштами, а й за загиблими комахами.
Як повідомлялося наприкінці минулого року, у "Слузі народу" хочуть попросити прем'єра звільнити голову Укрпошти. Контракт з головою Укрпошти закінчується в 2021 році.
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