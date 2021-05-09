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09 травня 2021, 20:25 2

На кордоні України з Євросоюзом утворилися величезні черги на виїзд

09 травня 2021, 20:25 2
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Прикордонники застерігають, що черги будуть на кордоні ще кілька днів
Прикордонники застерігають, що черги будуть на кордоні ще кілька днів
Фото з відкритих джерел
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На кордоні України з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією спостерігаються великі черги на виїзд.

Про це в Facebook повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби.

Прикордонники констатують, що на деяких пунктах пропуску застрягли більше сотні автомобілів.

Зокрема, на кордоні з Польщею в чергах стоять 60 автомобілів у пункті пропуску "Грушів", 100 - "Шегині", 120 - "Краковець".

На кордоні зі Словаччиною: 77 авто в пункті пропуску "Малий Березний" і 120 - на КПП "Ужгород". На кордоні з Угорщиною 95 автомобілів застрягли на КПП "Тиса".

Крім того, речник Луцького прикордонного загону ДПСУ Маргарита Вершиніна в ефірі "Україна 24", коментуючи черги на пункті пропуску "Ягодин", заявила, що така ситуація триватиме ще кілька днів.

Тому що постійно вантажні транспортні засоби прибувають. Зазначу, що це початок місяця і кінець вихідних днів, тому багато вантажівок перетинає державний кордон. Тому прогнозуємо, що ще кілька днів може протриматися така черга", - відзначила вона.

Нагадаємо, черги на Західному кордоні, передусім з Польщею, почалися ще 6 травня. Людям доводилося проводити у чергах по 10-11 годин.

Україна кордон Закарпаття Євросоюз Волинська область черги Львівська область

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