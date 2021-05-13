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13 мая 2021, 17:06 5

В Моршине в рамках COVID-эксперимента вакцинировали 61% населения

13 мая 2021, 17:06 5
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Пилотный проект по вакцинации начался в городе 16 апреля
Пилотный проект по вакцинации начался в городе 16 апреля
Фото: из открытых источников
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В Моршине Львовской области уже провели вакцинацию 61% населения города. Ранее там объявили о намерении иммунизировать от COVID-19 большинство жителей.

Об этом сообщил "Радио Свобода" мэр Моршина Руслан Ильницкий, передает RegioNews.

По его словам, 14 мая начнется вакцинация жителей города второй дозой.

Если учесть, что за последние несколько месяцев, по данным наших врачей, переболело коронавирусом где-то до 15%, то можно говорить, что уже есть достаточное количество вакцинированных, чтобы через несколько недель наблюдать формирование коллективного иммунитета. Это мое мнение, официальной позиции Минздрава я пока не знаю", - заявил городской голова.

Он отметил, что в Моршине развернули масштабную информационную кампанию, чтобы поощрить людей делать прививки.

В частности, семейные врачи обзванивали граждан, заключивших декларации. Информацию распространяли местное телевидение и соцсети.

В рамках пилотного проекта вакцинации использовали китайский препарат CoronaVac.

Напомним, ранее сообщалось, что в Моршине хотят вакцинировать все население от COVID-19.

19 апреля в городе стартовал процесс вакцинации большинства населения, для этого выделили две с половиной тысячи доз вакцины Coronavac.

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