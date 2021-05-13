На Кіровоградщині стартувала повторна вакцинація від коронавірусу препаратом Pfizer

Після першої імунізації ним пройшло три тижні

Після першої імунізації ним пройшло три тижні

Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 13 травня, на Кіровоградщині розпочалася повторна вакцинація проти коронавірусу вакциною виробництва Pfizer-Biontech.

Про це повідомив директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Олег Рибальченко, передає RegioNews з посиланням на пульЅ.

Часовий інтервал щеплення препаратом Pfizer-Biontech - три тижні. Серед тих, хто отримає повторну імунізацію, – підопічні та працівники інтернатів для літніх людей, будинків інвалідів, а також працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, – повідомив директор департаменту.

Він додав, що ревакцинація препаратом CoronaVac / Sinovac BioNTech стартувала 12 травня, а вже з 20 травня почнеться повторна вакцинація препаратом Oxford / AstraZeneca.

Як повідомлялося вчора, в Україні більше тисячі людей отримали другу дозу COVID-вакцини. Всього з початку старту вакцинації щеплено 882 621 українця.