Вчені розповіли, коли в Україні очікується новий спалах коронавірусу

Також побільшає кількість смертей

Також побільшає кількість смертей

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Протягом наступного тижня в Україні очікується збільшення кількості хворих на коронавірус в офіційній статистиці.

Про це пише RegioNews з посиланням на заяву Національної академії наук України.

За словами науковців, це пов'язано із нормалізацією кількості тестувань після травневих свят.

"Протягом наступного тижня можна очікувати незначне збільшення кількості нових виявлень та летальних випадків в офіційній статистиці. Це пов’язано не з погіршенням епідемічної динаміки, а зі стабілізацією систем збору й обробки інформації та поверненням до попередніх тенденцій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби в Україні виявили майже сім тисяч нових випадків коронавірусу.