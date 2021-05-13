Мобільні бригади здійснюють імунізацію іншими препаратами

Мобільні бригади здійснюють імунізацію іншими препаратами

Фото: із відкритих джерел

В Україні використали майже всю вакцину AstraZeneca для першої дози щеплення від COVID-19, МОЗ зарезервувало 26 тисяч доз для введення другої дози.

Про це повідомляється на офіційному порталі vaccination.covid19.gov.ua, передає RegioNews.

Відомо, що це стосується вакцин, які Україна отримала із Індії та Південної Кореї.

Станом на 12 травня 2021 року в пунктах щеплень по всій Україні використали майже всю вакцину AstraZeneca (Covishield та SKBio) проти COVID-19, призначену для імунізації першою дозою. Частину цієї вакцини (26 тис. доз) зарезервовано для введення другої дози тим пацієнтам, щеплення яких розпочалося з 24 лютого”, - йдеться в повідомленні.

Так, повністю закінчилася вакцина у пунктах щеплення Вінницької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та міста Києва.

У цих областях вакцинація першою дозою поновиться після отримання нової партії AstraZeneca.

Наразі мобільні бригади проводять імунізацію препаратами CoronaVac та Pfizer.

Нагадаємо, раніше у МОЗ пригрозили відповідальністю за позачергову вакцинацію від коронавірусу.