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07 травня 2021, 18:49 12

На Житомирщині смерч пошкодив 20 гектарів лісу

07 травня 2021, 18:49 12
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На цій площі зафіксовані пошкодження різного ступеню сили
На цій площі зафіксовані пошкодження різного ступеню сили
Фото з Facebook-сторінки Житомирського облуправління лісового і мисливського господарства
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У Ярунському лісництві на Житомирщині локальний смерч пошкодив 20 гектарів лісу, де росте осика.

Про це у Фейсбуці повідомляє Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства, передає RegioNews.

Локальний смерч зафіксували днями на території Новоград-Волинського району. Від нього постраждали насадження державного підприємства "Новоград-Волинське досвідне лісомисливське господарство". В Ярунському лісництві сильний вітер частково пошкодив квартал насаджень осики стиглого віку, - йдеться у повідомленні.

Як зазначив директор підприємства Степан Нусбаум, під час обстеження ділянкизафіксували вітровальні та буреломні пошкодження різного рівня.

Частина площі має незначні пошкодження, частина – постраждала більше, - додав Нусбаум.

За попередніми оцінками, смерч пошкодив близько 20 га лісу. Зазначається, що після детальних обстежень території лісництва буде зрозуміло чого потребують насадження – суцільного освоєння та створення лісових культур або лише вибіркового прибирання постраждалих дерев.

Локальний смерч зафіксували днями на території Новоград-Волинського району. Від нього постраждали насадження...

Posted by Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства on Friday, May 7, 2021

Як повідомлялося, в Україні оголошено штормове попередження. На більшості території очікується сильний вітер.

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