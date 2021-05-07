На Житомирщині смерч пошкодив 20 гектарів лісу
У Ярунському лісництві на Житомирщині локальний смерч пошкодив 20 гектарів лісу, де росте осика.
Про це у Фейсбуці повідомляє Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства, передає RegioNews.
Локальний смерч зафіксували днями на території Новоград-Волинського району. Від нього постраждали насадження державного підприємства "Новоград-Волинське досвідне лісомисливське господарство". В Ярунському лісництві сильний вітер частково пошкодив квартал насаджень осики стиглого віку, - йдеться у повідомленні.
Як зазначив директор підприємства Степан Нусбаум, під час обстеження ділянкизафіксували вітровальні та буреломні пошкодження різного рівня.
Частина площі має незначні пошкодження, частина – постраждала більше, - додав Нусбаум.
За попередніми оцінками, смерч пошкодив близько 20 га лісу. Зазначається, що після детальних обстежень території лісництва буде зрозуміло чого потребують насадження – суцільного освоєння та створення лісових культур або лише вибіркового прибирання постраждалих дерев.
Локальний смерч зафіксували днями на території Новоград-Волинського району. Від нього постраждали насадження...Posted by Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства on Friday, May 7, 2021
Як повідомлялося, в Україні оголошено штормове попередження. На більшості території очікується сильний вітер.