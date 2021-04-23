На Рівненщині двоє людей отримали опіки через удар блискавки
У селі Сновидовичі, що неподалік Рокитного Рівненської області, двоє людей постраждали від удару блискавки. Один із них - неповнолітній 15-річний хлопець.
Про це повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги, пише RegioNews з посиланням на Рівненські новини.
Відомо, що 31-річний чоловік отримав опіки лівої частини тіла, а 15-річний хлопець правої частини тіла, у нього опіки I-II ступенів, уражено 35% поверхні тіла.
За словами свідка події, яка сталася 22 квітня, вони поверталися з лісу додому на підводі, коли розпочався дощ вдарила гроза і блискавка влучила у двох пасажирів підводи.
Наразі, неповнолітній перебуває в опіковому центрі Рівненської обласної лікарні, а 31-річний чоловік у Рокитнівській ЦРЛ.
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