З 9 травня синоптики прогнозують потепління та сильні магнітні бурі

У неділю - в День Матері та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні дощі припиняться всюди, крім Криму та частково східних областей

У неділю - в День Матері та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні дощі припиняться всюди, крім Криму та частково східних областей

Фото: з відкритих джерел

Упорядкований погодний хаос з декількох циклонів і антициклонів триває. З 8 травня температура повітря в Україні то знижується, то підвищується, тиск росте, з суботи до неділі істотно - на 8-10 одиниць за добу. Метеозалежним людям необхідно в дні різкої зміни погоди контролювати артеріальний тиск. Наступного тижня 14-15 травня очікуються сильні магнітні бурі, варто бути уважними до змін в самопочутті.

У суботу, 8 травня, за прогнозом Sinoptik.ua , дощі в Україні очікуються майже на всій території, крім заходу та частково центру країни. Дощі буде супроводжувати вітер західних напрямків з поривами до 9 м/сек.

У неділю - в День Матері та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні дощі припиняться всюди, крім Криму та частково східних областей. В цей день буде переважно сонячно, з незначною хмарністю. Максимальна денна температура 9 травня очікується на рівні +18° С в Закарпатті, мінімальна +13° С в Криму, в Донецькій та Луганській областях.

До понеділка потеплішає ще на кілька градусів: максимальна денна температура +25° С в Закарпатті, мінімальна +13° С в Донецькій області.

Наступний тиждень буде з комфортною весняною температурою повітря, проте очікуються сильні магнітні бурі 14-15 травня.

Наші пращури вели свій досить точний метеорологічний календар за прикметами, і про погоду в травні казали: "Травень холодний - не будеш голодний". І якщо глобальне потепління скасовується, то це може бути дуже непоганим знаком.

На заході країни в суботу очікується похолодання, вдень +11...+13° С, сильний вітер, з поривами до 9 м/сек. У Волинській, Львівській, Івано-Франківській областях - дощі. 9 травня потеплішає до +18° С, 10 травня до +22° С. Температура води в річці Тисі біля Рахова +4° С.

У південних областях 8 травня буде лити дощ, можливі пориви вітру до 8 м/сек. 9-10 травня погода налагодиться, очікується переважно ясне небо, вдень до +18. Температура води в Чорному морі біля Одеси +13° С. Біля Кирилівки Азовське море прогріється до +14° С.

На сході країни дощі пройдуть 8 травня. У неділю, 9 травня негода вируватиме в Донецькій та Луганській областях. Тиждень почнеться з потепління до +17° С, небо буде ясним майже всюди, але в Луганській області сонця буде небагато.

У центральній та північній частині країни 8 травня прохолодно, +12…+14° С вдень, дощі, південно-західний вітер до 7 м/сек. 9-10 травня активне потепління, ясна погода, у понеділок очікуються комфортні +17...+18° С, без опадів.

У Києві в суботу, 8 травня, прохолодно, денна температура +12° С, вітер західний до 8 м/сек. 9 травня ненабагато тепліше, вдень +14° С, але дощі припиняться і сонця буде більше. Справжнє тепло прийде на наступному тижні, в понеділок буде +17° С, легкий вітерець. Температура води в Дніпрі +11° С.

Нагадаємо, на Великодні свята в Україні очікувались хмари, дощ, вітер та трошки сонця.