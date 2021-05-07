В Україні оголошено штормове попередження
Через погіршення погодних умов сьогодні в Україні оголошено штормове попередження.
Про це в п'ятницю, 7 травня, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, інформує RegioNews.
У західних, північних, більшості центральних і Одеській областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).
Окрім того, у Київській області та столиці пориви вітру досягнуть 15-18 м/с.
Також вночі 9 та 10 травня у західних, північних, центральних, вночі 10 травня і у східних та південних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-4°.
Синоптики попередили, що в Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Одеській та Миколаївській областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У високогір'ї Івано-Франківської області у зв'язку з відлигою зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Як повідомлялося, з 9 травня синоптики прогнозують потепління та сильні магнітні бурі.