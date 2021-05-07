На більшості території очікується сильний вітер

На більшості території очікується сильний вітер

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Через погіршення погодних умов сьогодні в Україні оголошено штормове попередження.

Про це в п'ятницю, 7 травня, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, інформує RegioNews.

У західних, північних, більшості центральних і Одеській областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Окрім того, у Київській області та столиці пориви вітру досягнуть 15-18 м/с.

Також вночі 9 та 10 травня у західних, північних, центральних, вночі 10 травня і у східних та південних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-4°.

Синоптики попередили, що в Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Одеській та Миколаївській областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У високогір'ї Івано-Франківської області у зв'язку з відлигою зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Як повідомлялося, з 9 травня синоптики прогнозують потепління та сильні магнітні бурі.