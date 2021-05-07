На Житомирщине смерч повредил 20 гектаров леса

На этой площади зафиксированы повреждения различной степени силы

На этой площади зафиксированы повреждения различной степени силы

Фото с Facebook-страницы Житомирского облуправления лесного и охотничьего хозяйства

В Ярунском лесничестве на Житомирщине локальный смерч повредил 20 гектаров леса, где растет осина.

Об этом в Фейсбуке сообщает Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства, передает RegioNews.

Локальный смерч зафиксировали на днях на территории Новоград-Волынского района. От него пострадали насаждения государственного предприятия "Новоград-Волынское опытное лесоохотничье хозяйство". В Ярунском лесничестве сильный ветер частично повредил квартал насаждений осины спелого возраста, - говорится в сообщении.

Как отметил директор предприятия Степан Нусбаум, во время обследования участка зафиксировали ветровальные и буреломные повреждения разного уровня.

Часть площади имеет незначительные повреждения, часть пострадала больше, - добавил Нусбаум.

По предварительным оценкам, смерч повредил около 20 га леса. Отмечается, что после детальных обследований территории лесничества будет понятно, в чем нуждаются насаждения – сплошном освоении и создании лесных культур или только выборочной уборке пострадавших деревьев.

Локальний смерч зафіксували днями на території Новоград-Волинського району. Від нього постраждали насадження... Posted by Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства on Friday, May 7, 2021

Как сообщалось, в Украине объявлено штормовое предупреждение. На большинстве территории ожидается сильный ветер.