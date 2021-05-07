На Житомирщине смерч повредил 20 гектаров леса
В Ярунском лесничестве на Житомирщине локальный смерч повредил 20 гектаров леса, где растет осина.
Об этом в Фейсбуке сообщает Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства, передает RegioNews.
Локальный смерч зафиксировали на днях на территории Новоград-Волынского района. От него пострадали насаждения государственного предприятия "Новоград-Волынское опытное лесоохотничье хозяйство". В Ярунском лесничестве сильный ветер частично повредил квартал насаждений осины спелого возраста, - говорится в сообщении.
Как отметил директор предприятия Степан Нусбаум, во время обследования участка зафиксировали ветровальные и буреломные повреждения разного уровня.
Часть площади имеет незначительные повреждения, часть пострадала больше, - добавил Нусбаум.
По предварительным оценкам, смерч повредил около 20 га леса. Отмечается, что после детальных обследований территории лесничества будет понятно, в чем нуждаются насаждения – сплошном освоении и создании лесных культур или только выборочной уборке пострадавших деревьев.
Локальний смерч зафіксували днями на території Новоград-Волинського району. Від нього постраждали насадження...Posted by Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства on Friday, May 7, 2021
Как сообщалось, в Украине объявлено штормовое предупреждение. На большинстве территории ожидается сильный ветер.