Через масштабну пожежу у Вінниці відкрито справу

Поліція намагається ідентифікувати жінку, тіло якої знайшли після пожежі

Поліція намагається ідентифікувати жінку, тіло якої знайшли після пожежі

Фото Нацполіції

Поліція відкрила справу через масштабну пожежу у Вінниці. Правоохоронці розслідують порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає RegioNews.

Поліцейські обмежили доступ до будівлі та забезпечують охорону публічної безпеки. Після ліквідації вогню рятувальники знайшли тіло жінки. Її намагаються ідентифікувати.

За фактом виникнення пожежі слідством розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), за що передбачено до 8 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, сьогодні трапилася масштабна пожежа у Вінниці: горів офісний центр, є жертва. Через велику площу пожежі та сильний вітер вогонь перекинувся на складські приміщення.