У Донецькій області на кладовищі підірвався і загинув мирний житель
У селищі Верхньоторецьке Донецької області в результаті підриву на невідомому пристрої загинув мирний житель, який займався прибиранням могил на кладовищі.
Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області, передає RegioNews.
За даними правоохоронців, чоловік із дружиною прибирали могили на цвинтарі поблизу лінії зіткнення.
Під час робіт стався вибух, внаслідок якого він отримав травми, несумісні з життям.
Під час прибирання могили 69-річний місцевий житель підірвався на невстановленому вибуховому предметі. На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції Авдіївки та вибухотехніки”, - йдеться в повідомленні.
Всі відвідувачі кладовища евакуйовані, район оточено поліцейськими. Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, на Донбасі підірвався автомобіль з українськими захисниками: є загиблий і поранені. Поранено двоє бійців.