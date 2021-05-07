У Черкасах горить склад шовкового комбінату

Причини пожежі з'ясовуються

Причини пожежі з'ясовуються

Фото: suspilne.media

На складі Черкаського шовкового заводу в районі Хімселища виникла пожежа, на місці події уже працюють підрозділи рятувальників.

Як передає RegioNews, про це "Суспільному" повідомила речниця управління ДСНС у Черкаській області Юлія Норовкова.

Вона повідомила, що наразі підрозділи ДСНС направлені до місця події.

За словами очевидців, задимлений увесь мікрорайон.

Як розповіла речниця центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР Ірини Назарок, на пожежі один чоловік отримав незначні опіки обличчя.

Швидка виїжджала на виклик, 51-річний чоловік, який отримав незначні опіки обличчя від госпіталізації відмовився", - повідомила Назарок.

Нагадаємо, 6 травня у Вінниці, по вулиці Бевза, 34, в триповерховому офісному центрі виникла масштабна пожежа. На місці пожежі рятувальники виявлили тіло однієї загиблої особи.