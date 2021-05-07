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07 мая 2021, 17:20 18

На Черниговщине во время прыжка с парашютом погиб спасатель спецотряда ГСЧС

07 мая 2021, 17:20 18
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Следователи ГБР открыли уголовное производство
Следователи ГБР открыли уголовное производство
Фото ГБР
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ГБР расследует обстоятельства смерти инструктора-спасателя спецавиаотряда Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, который погиб 6 мая во время проведения плановых прыжков с парашютом в Нежине.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По предварительной информации, прыжки выполняли десять служащих ГСЧС с высоты 150 метров с вертолета Ми-8МТ. Во время выполнения прыжка у инструктора-спасателя возникли проблемы с полноценным раскрытием купола парашюта, в результате чего мужчина погиб, - говорится в сообщении ГБР.

В нем уточняется, что следователи ГБР открыли уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, устанавливают лиц, ответственных за организацию полетов, а также за проведение соответствующих инструктажей.

Процессуальное руководство осуществляет Черниговская областная прокуратура.

Как сообщалось, в Донецкой области на кладбище подорвался и погиб мирный житель. На место происшествия направлены взрывотехники для обследования территории.

ГБР погибшие следствие ГСЧС авиация Черниговская область

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