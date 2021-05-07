Розслідування вибухів на військових складах у Сватовому завершене - ДБР

У цій справі будуть судити двох військових, винуватцями підриву називають невстановлених диверсантів

У цій справі будуть судити двох військових, винуватцями підриву називають невстановлених диверсантів

Фото: dbr.gov.ua

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування масштабних вибухів на військовому арсеналі у Сватовому Луганської області, які відбулися в 2015 році.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Відомо, що розслідування проводили відносно двох командирів реактивних артилерійських батарей, їм інкримінують недбале ставлення до військової служби, в результаті чого загинули троє осіб, та були нанесені матеріальні збитки на суму понад 15 млн грн.

У 2015 році підозрювані, грубо порушивши вимоги керівних документів, допустили розташування військового об’єкту - польового артилерійського складу, безпосередньо біля населеного пункту - міста Сватове Луганської області” - йдеться в повідомленні.

В ДБР зазначили, що внаслідок диверсії невстановлених осіб, 29 жовтня 2015 року на складі, де зберігалося близько трьох тисяч тонн боєприпасів, виникла пожежа.

Боєприпаси здетонували, і частина неналежно розміщеної військової техніки була знищена.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 7 років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 29 жовтня 2015 року у Сватовому Луганської області внаслідок пожежі на польових складах сил АТО, де зберігалося близько трьох тисяч тонн боєприпасів, сталася низка масштабних вибухів. В результаті інциденту загинули троє військових та одна цивільна особа, також була знищена військова техніка.

Раныше повідомлялось, що колишньому майору ЗСУ висунули підозру по справі вибухів у Балаклії.