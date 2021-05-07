16:25  07 мая
СБУ сообщила о подозрении в коррупции двум чиновникам "Львовгаза"
17:44  07 мая
Минюст выставил на аукцион две неработающие тюрьмы во Львове и Одессе
18:26  07 мая
Сутки в ООС: семь нарушений режима "тишины" оккупантами
UA | RU
UA | RU
07 мая 2021, 15:25 11

На Луганщине 14 горняков бастуют под землей, требуя выплатить долги по зарплате

07 мая 2021, 15:25 11
Читайте також українською мовою
Полиция открыла уголовное производство по факту невыплаты горнякам заработной платы
Полиция открыла уголовное производство по факту невыплаты горнякам заработной платы
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

14 горняков шахты “Горная” ГП “Первомайскуголь” в городе Попасная Луганской области бастуют из-за невыплаты заработной платы. Они отказываются подниматься на поверхность.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Луганской области, передает RegioNews.

14 шахтеров до сих пор находятся в шахте. Они отказываются подниматься из-за невыплаты долгов предприятия по заработной плате. Сколько они планируют там еще находиться — неизвестно. Сейчас по этому поводу открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса Украины (Невыплата заработной платы, стипендии, пенсии) для предоставления правовой оценки действиям руководства ОП "Горная” ГП "Первомайскуголь, — отметили в полиции.

5 мая в полицию в городе Попасная поступило сообщение о том, что на шахте "Горная” ГП "Первомайскуголь” проводится забастовка. 14 шахтеров отказывались подниматься на поверхность, требуя выплату задолженности по заработной плате.

Полиция открыла уголовное производство по факту невыплаты горнякам заработной платы. Сейчас следователи под процессуальным руководством прокуратуры проводят неотложные следственные действия, в частности опрос родных и близких бастующих горняков и руководителей шахты.

На Луганщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом невиплати гірникам заробітної плати 05 травня до...

Posted by Поліція Луганської області on Thursday, May 6, 2021

Как сообщалось, 27 апреля шахтеры Донбасса предупреждали о протестах. Задолженность по зарплате в ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1" составляет 66, 318 млн грн, ГП "Шахта им. М. Сек. Сургая" - еще 76,353 млн грн.

Ранее, 22 апреля во Львовской области протестовали горняки шахты " Степная". Две смены шахтеров прекратили работу.

шахтеры полиция шахта Луганская область страйк

На Тернопольщине задержали чиновника Госпотребслужбы на взятке
06 мая 2021, 14:54
Полиция задержала лидера движения "SaveФоп" под Кабмином
06 мая 2021, 14:05
На Львовщине задержали женщину, которая продавала фейковые справки о COVID-19
06 мая 2021, 12:02
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Тигипко 2.0. Зачем Колесников создает новую партию
Ничего святого. Как Терехов взял огонь на себя и все себе испортил
Все публикации »
Юрий Чевордов
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram