На Тернопільщині затримали посадовця Держспоживслужби на хабарі
Він вимагав від підприємця 1000 доларів за невтручання в бізнес
Він вимагав від підприємця 1000 доларів за невтручання в бізнес
На Тернопільщині поліція затримала на хабарі керівника відділу облуправління Держспоживслужби. Тепер посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.
Як передає RegioNews, про це повідомили в поліції області.
1000 доларів надав підприємець начальникові відділу облуправління Держспоживслужби, аби той не втручався в його бізнес", - йдеться у повідомленні.
Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, в Одесі одного з керівників концерну "Військторгсервіс" затримано на хабарі в $40 тисяч.
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