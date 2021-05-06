На Тернопільщині затримали посадовця Держспоживслужби на хабарі

Він вимагав від підприємця 1000 доларів за невтручання в бізнес

Він вимагав від підприємця 1000 доларів за невтручання в бізнес

Фото: Нацполіція

На Тернопільщині поліція затримала на хабарі керівника відділу облуправління Держспоживслужби. Тепер посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Як передає RegioNews, про це повідомили в поліції області. 1000 доларів надав підприємець начальникові відділу облуправління Держспоживслужби, аби той не втручався в його бізнес", - йдеться у повідомленні. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання запобіжного заходу. Нагадаємо, в Одесі одного з керівників концерну "Військторгсервіс" затримано на хабарі в $40 тисяч.

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