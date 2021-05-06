Депутати хочуть перевести в електронний формат реєстрацію місця проживання

На сьогодні кожен третій громадянин України проживає не за місцем прописки

На сьогодні кожен третій громадянин України проживає не за місцем прописки

Фото: із відкритих джерел

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону № 5463, який може дозволити громадянам України змінювати прописку онлайн і скасує необхідність штампу в паспорті про місце проживання.

Відповідний документ опублікований на сайті парламенту, передає RegioNews. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, після прийняття закону громадянам не потрібно буде відвідувати декілька установ і чекати в чергах для реєстрації місця проживання в паспорті або отримання довідки до ID-картки. Досить авторизуватися в додатку "Дія" або на порталі і зробити кілька кліків. Також ми відв'яжемо прописку від багатьох життєвих ситуацій, де вона дійсно не є необхідною", - стверджує Федоров. Міністр уточнив, що на сьогодні кожен третій українець прописаний не за фактичним місцем проживання, а близько 1 мільйона громадян взагалі не мають прописки. Новий проєкт закону зробить зміну місця реєстрації проживання декларативним", - зазначив міністр. Нагадаємо, Україна першою в світі прирівняла електронні паспорти до звичайних, 30 березня відповідний закон підтримала Верховна Рада.

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