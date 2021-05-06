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06 травня 2021, 21:32 12

Депутати хочуть перевести в електронний формат реєстрацію місця проживання

06 травня 2021, 21:32 12
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На сьогодні кожен третій громадянин України проживає не за місцем прописки
На сьогодні кожен третій громадянин України проживає не за місцем прописки
Фото: із відкритих джерел
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У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону № 5463, який може дозволити громадянам України змінювати прописку онлайн і скасує необхідність штампу в паспорті про місце проживання.

Відповідний документ опублікований на сайті парламенту, передає RegioNews.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, після прийняття закону громадянам не потрібно буде відвідувати декілька установ і чекати в чергах для реєстрації місця проживання в паспорті або отримання довідки до ID-картки.

Досить авторизуватися в додатку "Дія" або на порталі і зробити кілька кліків. Також ми відв'яжемо прописку від багатьох життєвих ситуацій, де вона дійсно не є необхідною", - стверджує Федоров.

Міністр уточнив, що на сьогодні кожен третій українець прописаний не за фактичним місцем проживання, а близько 1 мільйона громадян взагалі не мають прописки.

Новий проєкт закону зробить зміну місця реєстрації проживання декларативним", - зазначив міністр.

Нагадаємо, Україна першою в світі прирівняла електронні паспорти до звичайних, 30 березня відповідний закон підтримала Верховна Рада.

паспорт Михайло Федоров Верховна Рада законопроєкт Прописка

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