Депутати хочуть перевести в електронний формат реєстрацію місця проживання
У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону № 5463, який може дозволити громадянам України змінювати прописку онлайн і скасує необхідність штампу в паспорті про місце проживання.
Відповідний документ опублікований на сайті парламенту, передає RegioNews.
За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, після прийняття закону громадянам не потрібно буде відвідувати декілька установ і чекати в чергах для реєстрації місця проживання в паспорті або отримання довідки до ID-картки.
Досить авторизуватися в додатку "Дія" або на порталі і зробити кілька кліків. Також ми відв'яжемо прописку від багатьох життєвих ситуацій, де вона дійсно не є необхідною", - стверджує Федоров.
Міністр уточнив, що на сьогодні кожен третій українець прописаний не за фактичним місцем проживання, а близько 1 мільйона громадян взагалі не мають прописки.
Новий проєкт закону зробить зміну місця реєстрації проживання декларативним", - зазначив міністр.
Нагадаємо, Україна першою в світі прирівняла електронні паспорти до звичайних, 30 березня відповідний закон підтримала Верховна Рада.