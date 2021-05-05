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05 травня 2021, 11:42 231

Держприкордонслужба готова до введення паспортів вакцинації

05 травня 2021, 11:42 231
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Це світова перспектива найближчих місяців
Це світова перспектива найближчих місяців
Фото з відкритих джерел
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Державна прикордонна служба України готова впроваджувати паспорти вакцинації від коронавірусу. Такий документ дозволить людям безпечно подорожувати.

Про це заявив глава ДПСУ Сергій Дейнеко в інтерв'ю РБК-Україна, інформує RegioNews,

За його словами, щодо ситуації з введенням COVID-паспортів не можна говорити про порушення прав людини.

Якщо хтось вважає, що це є порушенням прав людини, він може собі просто не робити щеплення, - пояснив Дейнеко.

При цьому він визнає, що якщо людина відмовиться від щеплення, вона не зможе нікуди виїхати.

Питання ж не в тому, що людина не зможе виїхати, наприклад, з України, питання в тому, що вона не зможе потрапити туди, куди планує поїздку. Я думаю, що це світова перспектива найближчих місяців, поки вона ще на етапі обговорення, - вважає глава ДПСУ.

Дейнеко додав, що Україна уважно відстежує тенденцію впровадження паспортів вакцинації іншими країнами.

Якщо будуть прийняті відповідні рішення, то Державна прикордонна служба готова до цього. Такі документи взагалі треба більше сприймати як створення колективного імунітету проти коронавірусу, які можуть сприяти безпечним подорожам людей, - зазначив він.

Як повідомлялося, прикордонники пояснили, кому не потрібна самоізоляція після перетину КПВВ. На КПВВ можна здати експрес-тести.

паспорт Обмеження документ вакцинація Держприкордонслужба

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