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06 мая 2021, 21:32 12

Депутаты хотят перевести в электронный формат регистрацию места проживания

06 мая 2021, 21:32 12
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На сегодня каждый третий гражданин Украины проживает не по месту прописки
На сегодня каждый третий гражданин Украины проживает не по месту прописки
Фото: из открытых источников
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В Верховной Раде зарегистрировали проект закона № 5463, который может позволить гражданам Украины менять прописку онлайн и отменит необходимость штампа в паспорте о месте жительства.

Соответствующий документ опубликован на сайте парламента, передает RegioNews.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, после принятия закона гражданам не нужно будет посещать несколько учреждений и ждать в очередях для регистрации места проживания в паспорте или получения справки к ID-карте.

Достаточно авторизоваться в приложении "Дія" или на портале и сделать несколько кликов. Также мы отвяжем прописку от многих жизненных ситуаций, где она действительно не является необходимой", - утверждает Федоров.

Министр уточнил, что на сегодня каждый третий украинец прописан не по фактическому месту жительства, а около 1 миллиона граждан вообще не имеют прописки.

Новый проект закона сделает изменение места регистрации проживания декларативным", - отметил министр.

Напомним, Украина первой в мире приравняла электронные паспорта к обычным, 30 марта соответствующий закон поддержала Верховная Рада.

паспорт Михаил Федоров Верховная Рада законопроект Прописка

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