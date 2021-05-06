Депутаты хотят перевести в электронный формат регистрацию места проживания
В Верховной Раде зарегистрировали проект закона № 5463, который может позволить гражданам Украины менять прописку онлайн и отменит необходимость штампа в паспорте о месте жительства.
Соответствующий документ опубликован на сайте парламента, передает RegioNews.
По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, после принятия закона гражданам не нужно будет посещать несколько учреждений и ждать в очередях для регистрации места проживания в паспорте или получения справки к ID-карте.
Достаточно авторизоваться в приложении "Дія" или на портале и сделать несколько кликов. Также мы отвяжем прописку от многих жизненных ситуаций, где она действительно не является необходимой", - утверждает Федоров.
Министр уточнил, что на сегодня каждый третий украинец прописан не по фактическому месту жительства, а около 1 миллиона граждан вообще не имеют прописки.
Новый проект закона сделает изменение места регистрации проживания декларативным", - отметил министр.
Напомним, Украина первой в мире приравняла электронные паспорта к обычным, 30 марта соответствующий закон поддержала Верховная Рада.