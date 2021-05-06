Депутаты хотят перевести в электронный формат регистрацию места проживания

На сегодня каждый третий гражданин Украины проживает не по месту прописки

На сегодня каждый третий гражданин Украины проживает не по месту прописки

Фото: из открытых источников

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона № 5463, который может позволить гражданам Украины менять прописку онлайн и отменит необходимость штампа в паспорте о месте жительства.

Соответствующий документ опубликован на сайте парламента, передает RegioNews. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, после принятия закона гражданам не нужно будет посещать несколько учреждений и ждать в очередях для регистрации места проживания в паспорте или получения справки к ID-карте. Достаточно авторизоваться в приложении "Дія" или на портале и сделать несколько кликов. Также мы отвяжем прописку от многих жизненных ситуаций, где она действительно не является необходимой", - утверждает Федоров. Министр уточнил, что на сегодня каждый третий украинец прописан не по фактическому месту жительства, а около 1 миллиона граждан вообще не имеют прописки. Новый проект закона сделает изменение места регистрации проживания декларативным", - отметил министр. Напомним, Украина первой в мире приравняла электронные паспорта к обычным, 30 марта соответствующий закон поддержала Верховная Рада.

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