Україна першою в світі прирівняла електронні паспорти до звичайних

Відповідний закон підтримала Верховна Рада

Відповідний закон підтримала Верховна Рада

Сьогодні, 30 березня депутати проголосували за проєкт закону який надає статус повноцінного документу електронній версії паспорту у смартфоні.

Про це стало відомо із трансляції засідання Ради, передає RegioNews.

Відповідний законопроєкт №4355 підтримали 302 народних депутата. Він почне діяти з 23 серпня.

Ми - перша країна, де електронні паспорти мають таку ж юридичну силу, як їх фізичні аналоги. Ми створили світової кейс для побудови цифрового держави", - заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, законопроєкт вносить наступні новації:

закріплює визначення термінів "е-паспорт", "е-паспорт для виїзду за кордон";

встановлює, що е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон формуються безкоштовно та можуть пред’являтися на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства, крім випадків перетинання державного кордону та лінії розмежування з окупованими територіями;

передбачає наявність в е-паспортах інформації про місце проживання та код платника податків.

Федоров зазначив, що тепер можна використовувати цифрові паспорти нарівні з паперовими і не хвилюватися, якщо забув паперовий документ вдома. Завжди можна використовувати паспорт в додатку "Дія".

Відкриття банківського рахунку онлайн, касові операції в банку, подорож поїздом або літаком всередині країни, заселення в готель, отримання посилок на пошті, підтвердження віку в супермаркеті", - додав Федоров.

Нагадаємо, Зеленський хоче запровадити в Україні "паспорти вакцинації", він пропонує наслідувати приклад і досвід передових світових держав.