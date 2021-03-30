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30 березня 2021, 18:13 6

Україна першою в світі прирівняла електронні паспорти до звичайних

30 березня 2021, 18:13 6
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Відповідний закон підтримала Верховна Рада
Відповідний закон підтримала Верховна Рада
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Сьогодні, 30 березня депутати проголосували за проєкт закону який надає статус повноцінного документу електронній версії паспорту у смартфоні.

Про це стало відомо із трансляції засідання Ради, передає RegioNews.

Відповідний законопроєкт №4355 підтримали 302 народних депутата. Він почне діяти з 23 серпня.

Ми - перша країна, де електронні паспорти мають таку ж юридичну силу, як їх фізичні аналоги. Ми створили світової кейс для побудови цифрового держави", - заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, законопроєкт вносить наступні новації:

  • закріплює визначення термінів "е-паспорт", "е-паспорт для виїзду за кордон";
  • встановлює, що е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон формуються безкоштовно та можуть пред’являтися на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства, крім випадків перетинання державного кордону та лінії розмежування з окупованими територіями;
  • передбачає наявність в е-паспортах інформації про місце проживання та код платника податків.

Федоров зазначив, що тепер можна використовувати цифрові паспорти нарівні з паперовими і не хвилюватися, якщо забув паперовий документ вдома. Завжди можна використовувати паспорт в додатку "Дія".

Відкриття банківського рахунку онлайн, касові операції в банку, подорож поїздом або літаком всередині країни, заселення в готель, отримання посилок на пошті, підтвердження віку в супермаркеті", - додав Федоров.

Нагадаємо, Зеленський хоче запровадити в Україні "паспорти вакцинації", він пропонує наслідувати приклад і досвід передових світових держав.

паспорт Дія Михайло Федоров діджиталізація Верховна Рада голосування

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