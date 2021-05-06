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06 мая 2021, 12:27 34

К зданию Офиса президента пытаются прорваться протестующие

06 мая 2021, 12:27 34
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Полиция блокирует проход к ОП
Полиция блокирует проход к ОП
Фото - скриншот из видео протестов
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Из-за визита госсекретаря США в центре столицы ограничили передвижение, а протестующие ФОПы и вкладчики банка «Аркада» митингуют и хотят попасть к зданию Офиса президента.

Об этом сообщают Telegram-каналы, передаёт RegioNews.

Telegram-канал Политика Страны сообщает, что полиция блокирует проход к Офису президента, где проходит встреча государственного секретаря США Энтони Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским. К зданию ОП пытаются прорваться протестующие ФОПы и вкладчики банка "Аркада". Протестующих заблокировали на улице Лютеранская. Сейчас ФОПы хотят идти в обход на Майдан Независимости. Полиция пропускает только журналистов при наличии удостоверения.

Ранее PavlovskyNews констатировал, что из-за визита госсекретаря США Энтони Блинкена киевляне столкнулись с проблемой ограниченного передвижения в центре столицы. В частности, правоохранители не пускали людей под МИД – подходы к министерству были закрыты со всех сторон.

Как сообщалось, шахтеры Донбасса предупреждают о протестах. Задолженность по зарплате в ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1" составляет 66, 318 млн грн, ГП "Шахта им. М. С. Сургая" - еще 76,353 млн грн.

протесты ФОП банки Офис президента митинг

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