К зданию Офиса президента пытаются прорваться протестующие

Полиция блокирует проход к ОП

Полиция блокирует проход к ОП

Фото - скриншот из видео протестов

Из-за визита госсекретаря США в центре столицы ограничили передвижение, а протестующие ФОПы и вкладчики банка «Аркада» митингуют и хотят попасть к зданию Офиса президента.

Об этом сообщают Telegram-каналы, передаёт RegioNews.

Telegram-канал Политика Страны сообщает, что полиция блокирует проход к Офису президента, где проходит встреча государственного секретаря США Энтони Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским. К зданию ОП пытаются прорваться протестующие ФОПы и вкладчики банка "Аркада". Протестующих заблокировали на улице Лютеранская. Сейчас ФОПы хотят идти в обход на Майдан Независимости. Полиция пропускает только журналистов при наличии удостоверения.

Ранее PavlovskyNews констатировал, что из-за визита госсекретаря США Энтони Блинкена киевляне столкнулись с проблемой ограниченного передвижения в центре столицы. В частности, правоохранители не пускали людей под МИД – подходы к министерству были закрыты со всех сторон.

Как сообщалось, шахтеры Донбасса предупреждают о протестах. Задолженность по зарплате в ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1" составляет 66, 318 млн грн, ГП "Шахта им. М. С. Сургая" - еще 76,353 млн грн.