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04 травня 2021, 17:41 6

У Миколаєві від коронавірусу померла вже третя породілля

04 травня 2021, 17:41 6
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Медики боролися за життя вагітної пацієнтки 2 тижні
Медики боролися за життя вагітної пацієнтки 2 тижні
Фото: із відкритих джерел
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У Миколаєві в пологовому будинку №1 внаслідок ускладнень, викликаних захворюванням COVID-19, померла вже третя за місяць породілля.

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на голову управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Ірину Шамрай, передає RegioNews.

За її словами, жінка була із Херсона, і перебувала в пологовому будинку Миколаєва на обліку. Породілля померла 2 травня.

Місцеві медики боролися за життя вагітної пацієнтки 2 тижні. Навіть збирали консиліуми на місцевому і державному рівні. Померла хворіла на цукровий діабет, саме ця обставина стала причиною загострення коронавірусної хвороби.

Також у породіллі зафіксували важку пневмонію, дитину вдалося врятувати. Це була її друга вагітність.

Дівчинка жива. Важить 2 кг. 800 гр. З дитиною все нормально", – розповіла Ірина Шамрай.

Нагадаємо, 22 квітня повідомлялось, що у Миколаєві від коронавірусу померли дві породіллі.

20 квітня стало відомо, що у Харкові померла вже третя за місяць породілля з COVID-19.

коронавірус смерть Миколаїв вагітність жінки

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