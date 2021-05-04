10:30  04 мая
Коронавирус в Украине: вылечилось больше пациентов, чем заболело
13:01  04 мая
В Житомирской области отменили "красную" зону карантина
18:15  04 мая
Сутки на Донбассе: боевики продолжают стрелять из запрещенного вооружения
UA | RU
UA | RU
04 мая 2021, 17:41 6

В Николаеве от коронавируса умерла уже третья роженица

04 мая 2021, 17:41 6
Читайте також українською мовою
Медики боролись за жизнь беременной пациентки 2 недели
Медики боролись за жизнь беременной пациентки 2 недели
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Николаеве в роддоме №1 в результате осложнений, вызванных заболеванием COVID-19, умерла уже третья за месяц роженица.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на главу управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирину Шамрай, передает RegioNews.

По ее словам, женщина была из Херсона, и находилась в роддоме Николаева на учете. Роженица умерла 2 мая.

Местные медики боролись за жизнь беременной пациентки 2 недели. Даже собирали консилиумы на местном и государственном уровне. Умершая болела сахарным диабетом, именно это обстоятельство стало причиной обострения коронавирусной болезни.

Также у роженицы зафиксировали тяжелую пневмонию, ребенка удалось спасти. Это была ее вторая беременность.

Девочка жива. Весит 2 кг. 800 гр. С ребенком все нормально", - рассказала Ирина Шамрай.

Напомним, 22 апреля сообщалось, что в Николаеве от коронавируса умерли две роженицы.

20 апреля в Харькове умерла уже третья за месяц роженица с COVID-19.

коронавирус смерть Николаев беременность женщины

Сразу четыре области скоро могут покинуть "красную" зону - Ляшко
04 мая 2021, 14:24
В Житомирской области отменили "красную" зону карантина
04 мая 2021, 13:01
Черкасская область близка к попаданию в "красную" зону карантина - Минздрав
04 мая 2021, 12:30
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Ничего святого. Как Терехов взял огонь на себя и все себе испортил
Еще три года ждать. Как долгострой метро в Днепре может обвалить рейтинг Филатова
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Молчанов
Марунич Дмитрий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua