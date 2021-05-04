В Николаеве от коронавируса умерла уже третья роженица

Медики боролись за жизнь беременной пациентки 2 недели

Медики боролись за жизнь беременной пациентки 2 недели

Фото: из открытых источников

В Николаеве в роддоме №1 в результате осложнений, вызванных заболеванием COVID-19, умерла уже третья за месяц роженица.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на главу управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирину Шамрай, передает RegioNews.

По ее словам, женщина была из Херсона, и находилась в роддоме Николаева на учете. Роженица умерла 2 мая.

Местные медики боролись за жизнь беременной пациентки 2 недели. Даже собирали консилиумы на местном и государственном уровне. Умершая болела сахарным диабетом, именно это обстоятельство стало причиной обострения коронавирусной болезни.

Также у роженицы зафиксировали тяжелую пневмонию, ребенка удалось спасти. Это была ее вторая беременность.

Девочка жива. Весит 2 кг. 800 гр. С ребенком все нормально", - рассказала Ирина Шамрай.

Напомним, 22 апреля сообщалось, что в Николаеве от коронавируса умерли две роженицы.

20 апреля в Харькове умерла уже третья за месяц роженица с COVID-19.