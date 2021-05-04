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04 травня 2021, 12:30 144

Черкаська область близька до потрапляння в "червону" зону карантину - МОЗ

04 травня 2021, 12:30 144
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Наразі у "червоній" зоні перебувають 7 областей
Наразі у "червоній" зоні перебувають 7 областей
Фото: із відкритих джерел
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У Черкаській області через несприятливі показники поширення захворюваності на COVID-19 можуть запровадити обмеження "червоної" зони карантину.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’‎я по ситуації із захворюваністю на COVID-19 у регіонах, передає RegioNews.

Згідно із останніми даними, на території Черкаської області перевищені показники виявлення нових випадків коронавірусу.

Крім того, на території регіону вже два дні поспіль перевищена норма госпіталізації пацієнтів.

Станом на 4 травня в Україні у "червоній" зоні карантину перебувають 7 областей: Харківська, Житомирська, Сумська, Запорізька, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська.

У "помаранчевій" зоні карантину перебувають 8 регіонів, а у "жовтій" - 9 областей та місто Київ.

Нагадаємо, 30 квітня стало відомо, що Київщина та Миколаївщина виходять з "червоної" зони карантину.

коронавірус карантин МОЗ Черкаська область червона зона Обмеження

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