Нові надходження вакцин плануються щотижня

Нові надходження вакцин плануються щотижня

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Про це повідомляє МОЗ, передає RegioNews.

Попри дефіцит вакцин у світі, ми робимо все можливе, аби забезпечити громадян України вакцинами. Згідно з домовленостями і контрактами, щотижня плануємо отримувати нові надходження вакцин. Хочу нагадати, що всі вакцини безпечні і ефективні. Це наш шанс врятувати своє здоров’я і повернутися до нормального життя, - цитує пресслужба МОЗ міністра Степанова.

У МОЗ нагадують, що перша партія вакцини CoronaVac прибула в Україну 25 березня у кількості 200 тиcяч доз, щеплення нею розпочалося 13 квітня. Загалом Україною законтрактовано 1 мільйон 915 тисяч доз вакцини CoronaVac компанії Sinovac Biotech. Крім того, в Україні використовують вакцини виробників Pfizer та AstraZeneca (Covishield, SKBio).

Група компаній "Лекхім" є офіційним та ексклюзивним постачальником вакцини компанії Sinovac Biotech в Україні. Вакцина прибула в аеропорт "Бориспіль".

Максим Степанов: "500 тисяч доз вакцини CoronaVac прибули в Україну" 500 тисяч доз вакцини CoronaVac прибули в... Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Friday, April 30, 2021

Вчора повідомлялося, що Україна отримає ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac. Першу партію цього препарату Україна отримала 13 квітня.

Раніше у МОЗ розповіли, коли покращиться ситуація з поставками COVID-вакцин. Найближчим часом Україна очікує 1,5 млн доз вакцини Covishield.