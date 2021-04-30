500 тысяч доз вакцины CoronaVac прибыли в Украину

Новые поступления вакцин планируются еженедельно

Новые поступления вакцин планируются еженедельно

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Об этом сообщает Минздрав, передает RegioNews.

Несмотря на дефицит вакцин в мире, мы делаем все возможное, чтобы обеспечить граждан Украины вакцинами. Согласно договоренностям и контрактам, еженедельно планируем получать новые поступления вакцин. Хочу напомнить, что все вакцины безопасны и эффективны. Это наш шанс спасти свое здоровье и вернуться к нормальной жизни, - цитирует пресс-служба Минздрава министра Степанова.

В Минздраве напоминают, что первая партия вакцины CoronaVac прибыла в Украину 25 марта в количестве 200 тысяч доз, прививка ею началась 13 апреля. В общем Украиной законтрактовано 1 миллион 915 тысяч доз вакцины CoronaVac компании Sinovac Biotech. Кроме того, в Украине используют вакцины производителей Pfizer и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

Группа компаний "Лекхим" является официальным и эксклюзивным поставщиком вакцины компании Sinovac Biotech в Украине. Вакцина прибыла в аэропорт "Борисполь".

Максим Степанов: "500 тисяч доз вакцини CoronaVac прибули в Україну" 500 тисяч доз вакцини CoronaVac прибули в... Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Friday, April 30, 2021

Вчера сообщалось, что Украина получит еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac. Первую партию этого препарата Украина получила 13 апреля.

Раньше в Минздраве рассказали, когда улучшится ситуация с поставками COVID-вакцин. В ближайшее время Украина ожидает 1,5 млн доз вакцины Covishield.