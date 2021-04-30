08:59  30 апреля
В Украине еще более 10 тысяч новых случаев COVID-19
14:59  30 апреля
Во Франковске на рынке вспыхнул пожар - ГСЧС
18:02  30 апреля
На Донбассе за сутки три обстрела, обошлось без потерь - штаб ООС
UA | RU
UA | RU
30 апреля 2021, 21:15 17

500 тысяч доз вакцины CoronaVac прибыли в Украину

30 апреля 2021, 21:15 17
Читайте також українською мовою
Новые поступления вакцин планируются еженедельно
Новые поступления вакцин планируются еженедельно
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В аэропорт «Борисполь» прибыли 500 тысяч доз вакцины CoronaVac.

Об этом сообщает Минздрав, передает RegioNews.

Несмотря на дефицит вакцин в мире, мы делаем все возможное, чтобы обеспечить граждан Украины вакцинами. Согласно договоренностям и контрактам, еженедельно планируем получать новые поступления вакцин. Хочу напомнить, что все вакцины безопасны и эффективны. Это наш шанс спасти свое здоровье и вернуться к нормальной жизни, - цитирует пресс-служба Минздрава министра Степанова.

В Минздраве напоминают, что первая партия вакцины CoronaVac прибыла в Украину 25 марта в количестве 200 тысяч доз, прививка ею началась 13 апреля. В общем Украиной законтрактовано 1 миллион 915 тысяч доз вакцины CoronaVac компании Sinovac Biotech. Кроме того, в Украине используют вакцины производителей Pfizer и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

Группа компаний "Лекхим" является официальным и эксклюзивным поставщиком вакцины компании Sinovac Biotech в Украине. Вакцина прибыла в аэропорт "Борисполь".

Максим Степанов: "500 тисяч доз вакцини CoronaVac прибули в Україну" 500 тисяч доз вакцини CoronaVac прибули в...

Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Friday, April 30, 2021

Вчера сообщалось, что Украина получит еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac. Первую партию этого препарата Украина получила 13 апреля.

Раньше в Минздраве рассказали, когда улучшится ситуация с поставками COVID-вакцин. В ближайшее время Украина ожидает 1,5 млн доз вакцины Covishield.

вакцина Минздрав COVID-19 Максим Степанов CoronaVac

Минздрав внесет в Национальный план вакцинации 10 млн доз вакцины Pfizer
30 апреля 2021, 14:16
В Украине за сутки вторую дозу вакцины получили 120 человек
30 апреля 2021, 09:42
В Украине еще более 10 тысяч новых случаев COVID-19
30 апреля 2021, 08:59
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Еще три года ждать. Как долгострой метро в Днепре может обвалить рейтинг Филатова
Дмитрий Маринин о своем участии в выборах мэра Харькова, админпротоколе на Терехова и ЗАО "Горсовет"
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Молчанов
Марунич Дмитрий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua