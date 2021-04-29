09:12  29 квітня
В Україні майже 12 тисяч нових COVID-хворих: найбільше на Харківщині
10:52  29 квітня
Великдень-2021: соціологи розповіли, як українці проводитимуть свято
18:18  29 квітня
Доба в зоні ООС: сім обстрілів, в тому числі із забороненого озброєння
UA | RU
UA | RU
29 квітня 2021, 20:35 13

Завтра Україна отримає ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac - Степанов

29 квітня 2021, 20:35 13
Читайте также на русском языке
Першу партію цього препарату Україна отримала 13 квітня
Першу партію цього препарату Україна отримала 13 квітня
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У п'ятницю, 30 квітня, до України прибуде додаткова партія із 500 тисяч доз китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає RegioNews.

Щойно компанія Sinоvac підтвердила нам чергову поставку вакцини CoronaVac. Завтра ввечері до Києва прилетять 500 тис. доз, з нашого контракту на 1,9 млн доз", - написав Степанов.

Нагадаємо, 12 квітня в Україні почали робити щеплення китайською вакциною CoronaVac. Вона пройшла лабораторний контроль в нашій державі і надійшла в регіони.

вакцина коронавірус МОЗ Максим Степанов вакцинація

Донецька область скоро може потрапити до "червоної" зони карантину
29 квітня 2021, 17:05
Ляшко закликав українців записатись на COVID-вакцинацію
29 квітня 2021, 13:10
У "Слуги народу" підтверджують ймовірне обговорення відставки Степанова в десятих числах травня
29 квітня 2021, 12:20
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Політична розминка та депутатський театр. Довибори в парламент на Херсонщині вже на старті
Будні популізму: як Зеленський награвся у щотижневі форуми і переключився на санкції РНБО
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Молчанов
Марунич Дмитро
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua