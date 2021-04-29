Завтра Україна отримає ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac - Степанов
Першу партію цього препарату Україна отримала 13 квітня
Першу партію цього препарату Україна отримала 13 квітня
У п'ятницю, 30 квітня, до України прибуде додаткова партія із 500 тисяч доз китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac.
Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає RegioNews.
Щойно компанія Sinоvac підтвердила нам чергову поставку вакцини CoronaVac. Завтра ввечері до Києва прилетять 500 тис. доз, з нашого контракту на 1,9 млн доз", - написав Степанов.
Нагадаємо, 12 квітня в Україні почали робити щеплення китайською вакциною CoronaVac. Вона пройшла лабораторний контроль в нашій державі і надійшла в регіони.
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