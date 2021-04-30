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30 квітня 2021, 16:40 1

У Сумах скасували сесію міськради, яку пікетували одразу два мітинги

30 квітня 2021, 16:40 1
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Сесію скасували через те, що у міського голови підозра на COVID-19
Сесію скасували через те, що у міського голови підозра на COVID-19
Фото Суспільне.Суми
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У Сумах зранку 30 квітня під міськрадою люди зібрались одразу на два мітинги, бо мала відбутись чергова сесія Сумської міської ради. Однак засідання ради скасували.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.Суми.

Під Сумською міськрадою зібралися дві групи мітингувальників перед черговою сесією. Близько 50 осіб протестували проти передачі стадіону "Авангард" футбольному клубу "Суми" - серед них батьки дітей, що займаються на стадіоні, керівники закладів та тренери. Інша група людей – експрацівники Сумського НВО, яким заборгували зарплати і вони вже безрезультатно мітингували з десяток разів.

До протестувальників вийшла заступниця Сумського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Віра Мотречко та повідомила, що сесію скасували, бо у міського голови Олександра Лисенка підозра на COVID-19.

Як повідомлялося, учора в Сумах мітингували медики однієї з лікарень через невиплату "ковідних" коштів. На мітинг вийшли близько двох десятків медпрацівників.

Раніше, 28 квітня на сесії Сумської облради хотіли висловити недовіру голові ОДА. Також хотіли зняти першого заступника голови облради, але обидва плани не вдалися.

акції протесту Суми горсовет Олександр Лисенко мер COVID-19

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