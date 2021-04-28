15:13  28 квітня
На сесію міськради в Одесі викликали поліцію: у депутатів не було масок
13:59  28 квітня
Скандальна дисертація: наукового керівника Киви звільнили з роботи
18:04  28 квітня
На Донбасі зафіксовано вісім нових порушень: бойовики продовжують обстріл ЗСУ
UA | RU
UA | RU
28 квітня 2021, 15:13 318

На сесію міськради в Одесі викликали поліцію: у депутатів не було масок

28 квітня 2021, 15:13 318
Читайте также на русском языке
Мер Труханов на засіданні також був без маски 
Мер Труханов на засіданні також був без маски 
Фото: PavlovskyNews
Читайте также
на русском языке

Під час проведення сесії Одеської міської ради до зали увійшли правоохоронці - один з присутніх викликав поліцію, оскільки частина депутатів у залі були без масок.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на PavlovskyNews.

Незважаючи на це, свідчення у заявника поліцейським не вдалося взяти.

Чоловік хотів притягнути до відповідальності Геннадія Труханова, оскільки мер несе відповідальність за роботу зборів і сам був без маски. Однак його відразу ж жорстко вивела із залу Муніципальна охорона.

Як зазначає видання, правоохоронці самі не визначилися з тим, як слід діяти в ситуації, коли без масок сидить половина залу депутатів.

Нагадаємо, раніше Труханов розкритикував підпільну роботу ресторанів в Одесі

Також повідомлялося, що Рада погрожує Одесі перевірками через ігнорування "червоної" зони.

Одеса карантин засідання горсовет маски депутати

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Будні популізму: як Зеленський награвся у щотижневі форуми і переключився на санкції РНБО
Чорна мітка для Склярова. Якими будуть наслідки перевороту в Київській облраді
Всі публікації »
Кирило Молчанов
Марунич Дмитро
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram