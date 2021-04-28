На сесію міськради в Одесі викликали поліцію: у депутатів не було масок
Під час проведення сесії Одеської міської ради до зали увійшли правоохоронці - один з присутніх викликав поліцію, оскільки частина депутатів у залі були без масок.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на PavlovskyNews.
Незважаючи на це, свідчення у заявника поліцейським не вдалося взяти.
Чоловік хотів притягнути до відповідальності Геннадія Труханова, оскільки мер несе відповідальність за роботу зборів і сам був без маски. Однак його відразу ж жорстко вивела із залу Муніципальна охорона.
Як зазначає видання, правоохоронці самі не визначилися з тим, як слід діяти в ситуації, коли без масок сидить половина залу депутатів.
Нагадаємо, раніше Труханов розкритикував підпільну роботу ресторанів в Одесі
Також повідомлялося, що Рада погрожує Одесі перевірками через ігнорування "червоної" зони.