На сесію міськради в Одесі викликали поліцію: у депутатів не було масок

Мер Труханов на засіданні також був без маски

Мер Труханов на засіданні також був без маски

Фото: PavlovskyNews

Під час проведення сесії Одеської міської ради до зали увійшли правоохоронці - один з присутніх викликав поліцію, оскільки частина депутатів у залі були без масок.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на PavlovskyNews.

Незважаючи на це, свідчення у заявника поліцейським не вдалося взяти.

Чоловік хотів притягнути до відповідальності Геннадія Труханова, оскільки мер несе відповідальність за роботу зборів і сам був без маски. Однак його відразу ж жорстко вивела із залу Муніципальна охорона.

Як зазначає видання, правоохоронці самі не визначилися з тим, як слід діяти в ситуації, коли без масок сидить половина залу депутатів.

Нагадаємо, раніше Труханов розкритикував підпільну роботу ресторанів в Одесі

Також повідомлялося, що Рада погрожує Одесі перевірками через ігнорування "червоної" зони.