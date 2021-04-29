Чернівецькі вчителі не отримають зарплату у квітні

Не вистачає помісячної субвенції з міністерства

Не вистачає помісячної субвенції з міністерства

Фото з відкритих джерел

Про це повідомили в управлінні освіти Чернівецької міськради, передає RegioNews з посиланням на Чернівецький промінь.

Вчителі мали почати отримувати зарплату за квітень ще 26 квітня, але отримають її в кращому випадку 6 травня.

Керівник управління освіти Сергій Мартинюк зазначив, що ситуація з затримкою зарплатні вчителям триває вже 4 місяці і буде тривати ще до липня.

Помісячної субвенції, яку ми отримуємо з Міністерства, не вистачає щоб закрити зарплату остаточно за квітень. Тому відповідно в перших числах травня, коли надійде травнева субвенція, буде закрито. Аванс люди отримали вчасно.

На жаль, протягом першого півріччя, ця ситуація з місяця в місяць повторюється, другу частину зарплати вони отримають в перших числах травня. Зазвичай це 2-3 число, але оскільки в травні 5-те перший робочий день, то відповідно десь 6-го числа отримають, - розповів Сергій Мартинюк.

Незважаючи на те, що значна частина коштів на рахунках є, і не вистачає малої частини від загальної суми, зарплату видавати всеодно не будуть, адже, на думку чиновника, тим дати, а тим не дати, буде ще більше колоту серед вчителів.

Як повідомлялося, на Буковині медиків змушували страхуватися за рахунок власних зарплат, - лікарка. Їм пропонували підписати відповідні заяви.

Раніше повідомлялося, що зарплата вчителів у 2021 році зросте, - заступник міністра фінансів. На цей рік у бюджеті на освіту передбачено більше, ніж було у минулому.