В Сумах отменили сессию горсовета, которую пикетировали сразу два митинга

Сессию отменили из-за того, что у городского головы подозрение на COVID-19

Сессию отменили из-за того, что у городского головы подозрение на COVID-19

Фото Суспильне.Сумы

В Сумах утром 30 апреля под горсоветом люди собрались сразу на два митинга, потому что должна была состояться очередная сессия Сумского городского совета. Однако заседание совета отменили.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.Сумы.

Под Сумским горсоветом собрались две группы митингующих перед очередной сессией. Около 50 человек протестовали против передачи стадиона "Авангард" футбольному клубу "Сумы" - среди них родители детей, занимающихся на стадионе, руководители учреждений и тренеры. Другая группа людей – экс-работники Сумского НПО, которым задолжали зарплаты и они уже безрезультатно митинговали с десяток раз.

К протестующим вышла заместитель Сумского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Вера Мотречко и сообщила, что сессию отменили, потому что у городского головы Александра Лысенко подозрение на COVID-19.

Как сообщалось, вчера в Сумах митинговали медики одной из больниц из-за невыплаты "ковидных" средств. На митинг вышли около двух десятков медработников.

Ранее, 28 апреля на сессии Сумского облсовета хотели выразить недоверие председателю ОГА. Также хотели снять первого заместителя председателя облсовета, но оба плана не удались.