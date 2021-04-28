На сесії Сумської облради сьогодні хотіли висловити недовіру голові ОДА

Також хотіли зняти першого заступника голови облради, але обидва плани не вдалися

Також хотіли зняти першого заступника голови облради, але обидва плани не вдалися

Фото Sumy.Today

Скандальна сесія Сумської облради сьогодні не завершилася – в ній оголошено перерву, а пропозиції про недовіру голові ОДА і відставку першого заступника голови облради не підтримані.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві видання Данкор онлайн та Sumy.Today.

Питання "Про вираження недовіри голові Сумської ОДА Хомі В.В." ініціював перший заступник керівника фракції ОПЗЖ Микола Войтенко, але після виступу самого голови ОДА запропонував перенести його розгляд на наступну сесію, коли Василь Хома буде звітувати перед депутатами. Депутати погодилися.

Тим часом фракція "Європейська солідарність" виступила з пропозицією про відставку першого заступника голови облради Олександра Стрельченка від ОПЗЖ.

У результаті таємного голосування знайшлося лише 32 голоси "за" при потребі 33.

У роботі сесії оголошено перерву.

Як повідомлялося, учора голову Київської облради Склярова відправили у відставку. Депутати зібрались на сесію для зміни керівництва обласної ради.