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30 квітня 2021, 14:37 7

У "Дії" стався технічний збій, можливі проблеми в роботі

30 квітня 2021, 14:37 7
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Тривають аварійно-відновлювальні роботи
Тривають аварійно-відновлювальні роботи
Фото з відкритих джерел
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Міністерство цифрової трансформації попереджає про можливі технічні проблеми у роботі «Дії».

Як передає RegioNews, про це повідомляє Мінцифри на своїй Facebook-сторінці.

Сьогодні вранці стався технічний збій на платформі G-Cloud хостинг-провайдера DeNovo, на якому розміщені портал та застосунок "Дія". Програмний збій стався в технологічному стеку віртуалізації, - ідеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що наразі продовжуються аварійно-відновлювальні роботи. Спеціалісти компанії мобілізували усі ресурси для усунення першопричини проблеми.

За останній час вдалося відновити доступність управляючого компонента NSX Manager і тривають роботи по відновленню функціональності контролерів NSX, - сказано в повідомленні.

У Мінцифри сподіваються відновити роботу провайдера протягом 2 годин.

Увага: Сьогодні вранці стався технічний збій хостинг-провайдера DeNovo на платформі G-Cloud. Програмний збій стався в...

Posted by Міністерство цифрової трансформації України on Friday, April 30, 2021

Як повідомлялося, На COVID-вакцинацію можна записатися за допомогою програми "Дія" - голова Мінцифри.

Також Мінцифри побореться з фальсифікацією алкоголю електронною акцизною маркою. Електронний акциз і електронну марку запустять уже восени.

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