У "Дії" стався технічний збій, можливі проблеми в роботі
Міністерство цифрової трансформації попереджає про можливі технічні проблеми у роботі «Дії».
Як передає RegioNews, про це повідомляє Мінцифри на своїй Facebook-сторінці.
Сьогодні вранці стався технічний збій на платформі G-Cloud хостинг-провайдера DeNovo, на якому розміщені портал та застосунок "Дія". Програмний збій стався в технологічному стеку віртуалізації, - ідеться в повідомленні.
У відомстві зазначають, що наразі продовжуються аварійно-відновлювальні роботи. Спеціалісти компанії мобілізували усі ресурси для усунення першопричини проблеми.
За останній час вдалося відновити доступність управляючого компонента NSX Manager і тривають роботи по відновленню функціональності контролерів NSX, - сказано в повідомленні.
У Мінцифри сподіваються відновити роботу провайдера протягом 2 годин.
Увага: Сьогодні вранці стався технічний збій хостинг-провайдера DeNovo на платформі G-Cloud. Програмний збій стався в...Posted by Міністерство цифрової трансформації України on Friday, April 30, 2021
Як повідомлялося, На COVID-вакцинацію можна записатися за допомогою програми "Дія" - голова Мінцифри.