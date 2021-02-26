На COVID-вакцинацію можна буде записатися за допомогою програми "Дія" - голова Мінцифри

Послуга почне працювати вже з наступного місяця

Послуга почне працювати вже з наступного місяця

Фото: з відкритих джерел

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що вже скоро можна буде стати в чергу на вакцинацію за допомогою програми "Дія", а переведення процесу в електронний формат дозволить провести реєстрацію в кілька кліків.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNews.

Переведення процесу (запис на вакцинацію, - ред.) в електронний формат дозволить провести реєстрацію в кілька кліків, а потім буде сповіщення про місце, дату та час процедури", - зазначив він.

Міністр також повідомив про проведення успішних переговорів з Міноборони, які дозволять з допомогою ID-паспорта отримувати або змінювати прописку без відвідування військкоматів. Однак мова йде про тих громадян, які не є ухильниками й не мають інших проблем з комісаріатами.

Також Федоров прокоментував можливість проведення онлайн-виборів. За його словами, "зараз завдання ставляться на найближчі 3 роки. Питання організації голосування онлайн заплановане на 4 рік. Тому до нього перейдуть після виконання першочергових завдань".

Нагадаємо, раніше Степанов назвав число COVID-щеплених в Україні на другий день вакцинації.