В "Дии " произошел технический сбой, возможны проблемы в работе
Министерство цифровой трансформации предупреждает о возможных технических проблемах в работе «Дии».
Как передает RegioNews, об этом сообщает Минцифры на своей Facebook-странице.
Сегодня утром произошел технический сбой на платформе G-Cloud хостинг-провайдера DeNovo, на котором размещены портал и приложение "Дия". Программный сбой произошел в технологическом стеке виртуализации, - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы. Специалисты компании мобилизовали все ресурсы для устранения первопричины проблемы.
За последнее время удалось восстановить доступность управляющего компонента NSX Manager и продолжаются работы по восстановлению функциональности контроллеров NSX, - сказано в сообщении.
В Минцифре надеются возобновить работу провайдера в течение 2 часов.
Увага: Сьогодні вранці стався технічний збій хостинг-провайдера DeNovo на платформі G-Cloud. Програмний збій стався в...Posted by Міністерство цифрової трансформації України on Friday, April 30, 2021
Как сообщалось, На COVID-вакцинацию можно записаться с помощью программы "Дия" - глава Минцифры.