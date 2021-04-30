В "Дии " произошел технический сбой, возможны проблемы в работе

Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

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Министерство цифровой трансформации предупреждает о возможных технических проблемах в работе «Дии».

Как передает RegioNews, об этом сообщает Минцифры на своей Facebook-странице.

Сегодня утром произошел технический сбой на платформе G-Cloud хостинг-провайдера DeNovo, на котором размещены портал и приложение "Дия". Программный сбой произошел в технологическом стеке виртуализации, - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы. Специалисты компании мобилизовали все ресурсы для устранения первопричины проблемы.

За последнее время удалось восстановить доступность управляющего компонента NSX Manager и продолжаются работы по восстановлению функциональности контроллеров NSX, - сказано в сообщении.

В Минцифре надеются возобновить работу провайдера в течение 2 часов.

Увага: Сьогодні вранці стався технічний збій хостинг-провайдера DeNovo на платформі G-Cloud. Програмний збій стався в... Posted by Міністерство цифрової трансформації України on Friday, April 30, 2021

Как сообщалось, На COVID-вакцинацию можно записаться с помощью программы "Дия" - глава Минцифры.

Также Минцифры поборется с фальсификацией алкоголя электронной акцизной маркой. Электронный акциз и электронную марку запустят уже осенью.