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29 березня 2021, 19:11 433

Міністр цифрової трансформації задекларував майже 600 тис. грн зарплати і торгову марку

29 березня 2021, 19:11 433
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Фото з відкритих джерел
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Віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров за 2020 рік отримав 630,13 тис. грн доходів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані декларації Федорова за 2020 рік, оприлюдненої у реєстрі декларацій.

Зокрема, заробітна плата Федорова на посаді віцепрем'єр-міністра — міністра цифрової трансформації становила 592,5 тис. грн, додаткове благо від компанії "Проспектс Україна" – 37,6 тис. грн, проценти – 63 грн.

Дружина урядовця Анастасія вказала майже 287 тис. грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю та 860 грн соціальної допомоги.

Крім того, Федоров має 180 тис. дол. готівкових коштів, а його дружина – 350 тис. грн.

На банківських рахунках віцепрем'єр має 8,3 тис. грн, 29 євро та 10 доларів. Його дружина на банківських рахунках має 881 грн.

Минулого року дружина Федорова витратила майже 10,5 тис. євро на оплату перельоту до Concorde Business Park 2 в Австрії.

Федоров має право користування на житловий будинок загальною площею 44,8 кв. м у Запорізькій області та володіє квартирою загальною площею 74,5 кв. м у Києві. Крім того, урядовець має автомобіль Audi Q8 2019 року випуску, його дружина – автомобіль Audi А4 2016 року випуску.

Віцепрем'єр є власником торгової марки CMMSTUDIO та має 50% у торговій марці NEXTEDO.

Як повідомлялося, сьогодні голова Мінфіну Марченко подав декларацію: чим володіє. Марченко отримав 491 тис. грн зарплати у Мінфіні.

Мінцифри Михайло Федоров зарплати майно декларацїї

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