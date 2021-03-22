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22 березня 2021, 15:59 12

Українців, які записалися на COVID-вакцинацію через "Дію", хочуть щепити першочергово

22 березня 2021, 15:59 12
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Міністерство, за словами Степанова, хоче максимально охопити й інші групи ризику
Міністерство, за словами Степанова, хоче максимально охопити й інші групи ризику
Рixabay
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Міністерство охорони здоров'я змінить план вакцинації від коронавірусу, щоб в першу чергу прищепити групи ризику, які записалися через портал "Дія". Наприклад, через цей портал на щеплення вже записались понад 1500 людей у віці 80 років.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24", пише RegioNews.

"Коли ми говоримо про портал "Дія", то ми, перш за все, говоримо і про тих громадян, які записалися, в тому числі входять до груп ризику. До речі, що стосується 80+, то понад півтори тисячі таких людей записалися саме через "Дію". Вони будуть в першу чергу вакциновані", - сказав він.

Водночас міністерство, за словами Степанова, хоче максимально охопити й інші групи ризику, які записалися на вакцинацію через "Дія". Для цього в Україні розгортаються стаціонарні пункти щеплення. Цього тижня запрацює 569 пунктів щеплення, а далі їх кількість планують збільшити до 2500.

"Ми також розглядаємо інші категорії громадян, які входять до груп ризику і також потребують вакцинації. Вони також записалися через портал "Дія". Ми говоримо про внесення змін саме такого плану, щоб максимально зробити охоплення", - додав міністр.

Нагадаємо, у ОП планують створити спецфонд для виплати компенсацій за можливі наслідки щеплення від COVID-19.

коронавірус Дія Україна вакцина вакцинація

 
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