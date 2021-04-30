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30 квітня 2021, 11:28 192

У Хмельницькій області розпочали демонтаж мобільного шпиталю

30 квітня 2021, 11:28 192
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Він був розташований на території Славутської міської лікарні
Він був розташований на території Славутської міської лікарні
Фото: Facebook
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29 квітня у місті Славута Хмельницької області розпочався процес демонтажу мобільного шпиталю ДСНС, який був розгорнутий на початку місяця у зв’язку із стрімким поширенням COVID-19.

Про це у Facebook повідомляє спільнота "Рідна Славутчина”, передає RegioNews.

Шпиталь було розгорнуто 7-го квітня 2021-го року з метою забезпечення лікуванням хворих на коронавірусну інфекцію у разі ускладнення епідемічної ситуації. Станом на сьогоднішній день ситуація з захворюваністю в області та місті дещо стабілізувалася, відтак прийнято рішення про згортання роботи зазначеного об'єкта”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за час функціонування мобільного госпіталю в ньому розмістили близько 30 пацієнтів.

Нагадаємо, 6 квітня мобільний COVID-госпіталь перевезли з Івано-Франківської області на Хмельниччину. У регіоні спостерігалася вкрай несприятлива епідемічна ситуація.

12 квітня у Хмельницькій області мобільний COVID-госпіталь прийняв перших пацієнтів.

коронавірус карантин Хмельницька область шпиталь пацієнти

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