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06 квітня 2021, 11:41 61

Мобільний COVID-госпіталь перевезли з Івано-Франківської області на Хмельниччину

06 квітня 2021, 11:41 61
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В регіоні спостерігається вкрай несприятлива епідемічна ситуація
В регіоні спостерігається вкрай несприятлива епідемічна ситуація
Фото: ДСНС
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Мобільний госпіталь для COVID-пацієнтів, який працював на території Богородчанської районної лікарні, переміщено до Хмельницької області, на територію Славутської міської лікарні.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Госпіталь складається з 35 наметів, з яких 24 - це госпітальна база, розрахована на 120 ліжок. У госпіталі функціонує блок інтенсивної терапії та палати для пацієнтів. Госпіталь повністю готовий для прийому хворих на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, госпіталь обладнаний автономними системами життєзабезпечення та може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров'я. Кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором.

На місці організовано роботу Штабу та налагоджено взаємодію з місцевими органами влади та медичною службою області.

Нагадаємо, 10 березня на Франківщині пацієнтів почав приймати мобільний госпіталь.

22 лютого на Франківщині відкрили перший в Україні мобільний госпіталь для COVID-хворих.

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