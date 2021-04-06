Мобільний COVID-госпіталь перевезли з Івано-Франківської області на Хмельниччину

В регіоні спостерігається вкрай несприятлива епідемічна ситуація

В регіоні спостерігається вкрай несприятлива епідемічна ситуація

Фото: ДСНС

Мобільний госпіталь для COVID-пацієнтів, який працював на території Богородчанської районної лікарні, переміщено до Хмельницької області, на територію Славутської міської лікарні.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Госпіталь складається з 35 наметів, з яких 24 - це госпітальна база, розрахована на 120 ліжок. У госпіталі функціонує блок інтенсивної терапії та палати для пацієнтів. Госпіталь повністю готовий для прийому хворих на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, госпіталь обладнаний автономними системами життєзабезпечення та може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров'я. Кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором.

На місці організовано роботу Штабу та налагоджено взаємодію з місцевими органами влади та медичною службою області.

Нагадаємо, 10 березня на Франківщині пацієнтів почав приймати мобільний госпіталь.

22 лютого на Франківщині відкрили перший в Україні мобільний госпіталь для COVID-хворих.