В Хмельницкой области начали демонтаж мобильного госпиталя

Он был расположен на территории Славутской городской больницы

Он был расположен на территории Славутской городской больницы

Фото: Facebook

29 апреля в городе Славута Хмельницкой области начался процесс демонтажа мобильного госпиталя ГСЧС, который был развернут в начале месяца в связи со стремительным распространением COVID-19.

Об этом в Facebook сообщает сообщество "Родная Славутчина", передает RegioNews.

Госпиталь был развернут 7 апреля 2021 года с целью обеспечения лечением больных коронавирусной инфекцией в случае осложнения эпидемической ситуации. По состоянию на сегодняшний день ситуация с заболеваемостью в области и городе несколько стабилизировалась, поэтому принято решение о сворачивании работы указанного объекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за время функционирования мобильного госпиталя в нем разместили около 30 пациентов.

Напомним, 6 апреля мобильный COVID-госпиталь перевезли из Ивано-Франковской области на Хмельнитчину. В регионе наблюдалась крайне неблагоприятная эпидемическая ситуация.

12 апреля в Хмельницкой области мобильный COVID-госпиталь принял первых пациентов.