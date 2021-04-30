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30 апреля 2021, 11:28 193

В Хмельницкой области начали демонтаж мобильного госпиталя

30 апреля 2021, 11:28 193
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Он был расположен на территории Славутской городской больницы
Он был расположен на территории Славутской городской больницы
Фото: Facebook
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29 апреля в городе Славута Хмельницкой области начался процесс демонтажа мобильного госпиталя ГСЧС, который был развернут в начале месяца в связи со стремительным распространением COVID-19.

Об этом в Facebook сообщает сообщество "Родная Славутчина", передает RegioNews.

Госпиталь был развернут 7 апреля 2021 года с целью обеспечения лечением больных коронавирусной инфекцией в случае осложнения эпидемической ситуации. По состоянию на сегодняшний день ситуация с заболеваемостью в области и городе несколько стабилизировалась, поэтому принято решение о сворачивании работы указанного объекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за время функционирования мобильного госпиталя в нем разместили около 30 пациентов.

Напомним, 6 апреля мобильный COVID-госпиталь перевезли из Ивано-Франковской области на Хмельнитчину. В регионе наблюдалась крайне неблагоприятная эпидемическая ситуация.

12 апреля в Хмельницкой области мобильный COVID-госпиталь принял первых пациентов.

коронавирус карантин Хмельницкая область госпиталь пациенты

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