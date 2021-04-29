Ляшко закликав українців записатись на COVID-вакцинацію
За наявності вакцини і відсутності охочих з пріоритетних груп щепитимуть записаних в лист очікування
За наявності вакцини і відсутності охочих з пріоритетних груп щепитимуть записаних в лист очікування
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко звернувся до українців з закликом людям віком від 18 до 59 років записатися на вакцинацію від коронавірусу.
Про це він заявив на брифінгу, передає RegioNews.
Ляшко розповів, коли вакцинують тих, хто записався в лист очікування.
Закликаю українців віком від 18 до 59 років записатись в лист очікування через "Дію". Вас активізують, як тільки в кабінеті щеплення з'явиться вакцина і не буде людей, які хочуть вакцинуватись з пріоритетних груп, - повідомив він.
Як повідомлялося, в Україні починають роботу дві тисячі пунктів COVID-вакцинації - МОЗ. В пунктах щеплення розпочинається вакцинація людей віком 65+.
Також в Україні прискорились темпи вакцинації: за добу понад 70 тисяч нових щеплень. Найбільше щеплень зробили у Києві.
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