Ляшко закликав українців записатись на COVID-вакцинацію

За наявності вакцини і відсутності охочих з пріоритетних груп щепитимуть записаних в лист очікування

За наявності вакцини і відсутності охочих з пріоритетних груп щепитимуть записаних в лист очікування

Фото з відкритих джерел

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко звернувся до українців з закликом людям віком від 18 до 59 років записатися на вакцинацію від коронавірусу.

Про це він заявив на брифінгу, передає RegioNews.

Ляшко розповів, коли вакцинують тих, хто записався в лист очікування.

Закликаю українців віком від 18 до 59 років записатись в лист очікування через "Дію". Вас активізують, як тільки в кабінеті щеплення з'явиться вакцина і не буде людей, які хочуть вакцинуватись з пріоритетних груп, - повідомив він.

Як повідомлялося, в Україні починають роботу дві тисячі пунктів COVID-вакцинації - МОЗ. В пунктах щеплення розпочинається вакцинація людей віком 65+.

Також в Україні прискорились темпи вакцинації: за добу понад 70 тисяч нових щеплень. Найбільше щеплень зробили у Києві.